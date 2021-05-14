Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин проти коронавірусу

Уряд Литви погодив виділення 200 тисяч доз COVID-вакцин країнам Східного партнерства. Україна отримає половину – 100 тисяч доз.

Також 15 тисяч вакцин нададуть Грузії, а 11 тисяч доз – Молдові. Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Уряд Литви тільки що підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими",

– написав Ландсбергіс у твіттері.

Поки що невідомо, що саме це буде за препарат та коли саме його поставлять в Україну.

Нагадаємо, що в Україну передбачена поставка майже 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу:

20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,

10 мільйонів доз від Novavax,

2 мільйони AstraZeneca (CoviShield),

8 мільйонів різних вакцин в межах ініціативи COVAX.

1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.

За словами Степанова, середня вартість однієї дози становить 1, 52 долара (орієнтовно 193 гривні).

Найближча партія вакцин виробництва компаній Pfizer та BioNTech повинна прибути в Україну вже від 17 травня.

Тим часом вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози, майже закінчилися. Препарату вже немає у пунктах щеплення столиці та ще у 10 областях. Нині мобільні бригади використовують там інші препарати: CoronaVac від компанії Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Темпи вакцинації в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова