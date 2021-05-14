Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин проти коронавірусу

14 травня 2021 , 10:56
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Джерело:

твітер Габріелюса Ландсбергіса

Уряд Литви погодив виділення 200 тисяч доз COVID-вакцин країнам Східного партнерства. Україна отримає половину – 100 тисяч доз.

Також 15 тисяч вакцин нададуть Грузії, а 11 тисяч доз – Молдові. Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Уряд Литви тільки що підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими",
– написав Ландсбергіс у твіттері.

Поки що невідомо, що саме це буде за препарат та коли саме його поставлять в Україну.

Нагадаємо, що в Україну передбачена поставка майже 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу:

  • 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,
  • 10 мільйонів доз від Novavax,
  • 2 мільйони AstraZeneca (CoviShield),
  • 8 мільйонів різних вакцин в межах ініціативи COVAX.
  • 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.

За словами Степанова, середня вартість однієї дози становить 1, 52 долара (орієнтовно 193 гривні). 

Найближча партія вакцин виробництва компаній Pfizer та BioNTech повинна прибути в Україну вже від 17 травня

Тим часом вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози, майже закінчилися. Препарату вже немає у пунктах щеплення столиці та ще у 10 областях. Нині мобільні бригади використовують там інші препарати: CoronaVac від компанії Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Темпи вакцинації в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

  • За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей.
  • Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
  • Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.
Автор: Анастасія Кушпіт