Однодозну вакцину направлять, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях. Про це розповіла прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

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Препарат надали на прохання уряду України через глобальний механізм COVAX. Загалом надішлють 225 600 доз вакцини проти коронавірусу

Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією,

– наголосили в уряді країни.

Шимоніте також додала, що сьогодні, коли Україні доводиться справлятися не лише з викликами пандемії, а й із наростанням військової агресії з боку Росії, вона "рада можливості передати українському народу вакцини проти COVID-19".

Увага! З початку пандемії Литва передала іншим країнам уже понад 1,6 мільйона доз вакцини. Окрім України, препарати отримали Латвія, Норвегія, Молдова, Грузія та інші країни.

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