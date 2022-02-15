Литва подарувала Україні майже чверть мільйона доз вакцини Johnson&Johnson
Джерело:уряд Литви
У понеділок, 14 лютого, уряд Литви безоплатно передав Україні понад 225 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson.
Однодозну вакцину направлять, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях. Про це розповіла прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.
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Препарат надали на прохання уряду України через глобальний механізм COVAX. Загалом надішлють 225 600 доз вакцини проти коронавірусу
Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією,
– наголосили в уряді країни.
Шимоніте також додала, що сьогодні, коли Україні доводиться справлятися не лише з викликами пандемії, а й із наростанням військової агресії з боку Росії, вона "рада можливості передати українському народу вакцини проти COVID-19".Увага! З початку пандемії Литва передала іншим країнам уже понад 1,6 мільйона доз вакцини. Окрім України, препарати отримали Латвія, Норвегія, Молдова, Грузія та інші країни.
Вакцинальна компанія в Україні: головне
- Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. За цей час щепили 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 українців.
- Тоді як дві дози – 14 985 576 людей. Натомість додатковою дозою вакцинувались 24 205 людей, а бустерну отримали – 581 349. Загалом за увесь час провели 31 186 066 щеплень.
- Загалом Україна наразі отримала 45,1 мільйона вакцин.
- Щеплення роблять препаратами від компаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna. Однодозну вакцину Janssen у нас теж схвалили для екстреного використання.