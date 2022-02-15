Литва подарувала Україні майже чверть мільйона доз вакцини Johnson&Johnson

У понеділок, 14 лютого, уряд Литви безоплатно передав Україні понад 225 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson.

Однодозну вакцину направлять, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях. Про це розповіла прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Важливо Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Препарат надали на прохання уряду України через глобальний механізм COVAX. Загалом надішлють 225 600 доз вакцини проти коронавірусу

Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією,

– наголосили в уряді країни.

Шимоніте також додала, що сьогодні, коли Україні доводиться справлятися не лише з викликами пандемії, а й із наростанням військової агресії з боку Росії, вона "рада можливості передати українському народу вакцини проти COVID-19".

Вакцинальна компанія в Україні: головне

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. За цей час щепили 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 українців.

Тоді як дві дози – 14 985 576 людей. Натомість додатковою дозою вакцинувались 24 205 людей, а бустерну отримали – 581 349. Загалом за увесь час провели 31 186 066 щеплень.

Загалом Україна наразі отримала 45,1 мільйона вакцин.

Щеплення роблять препаратами від компаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna. Однодозну вакцину Janssen у нас теж схвалили для екстреного використання.

З початку пандемії Литва передала іншим країнам уже понад 1,6 мільйона доз вакцини. Окрім України, препарати отримали Латвія, Норвегія, Молдова, Грузія та інші країни.