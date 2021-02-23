Литва поділиться залишками вакцини проти коронавірусу з Україною
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва планує поділитися залишками вакцини проти коронавірусу з Україною.
Джерело:24 канал
Про те, що Литва готова поділитися вакцинами з Україною, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції головою МЗС Литви.
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Ми обговорили боротьбу з коронавірусом. І я дуже вдячний Габріелісу, що він повідомив таку інформацію – коли у Литви з'являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною,
– заявив Кулеба.
При цьому він зауважив, що влада Литви успішно справляється із захистом мешканців країни під час пандемії.
Ми будемо дуже вдячні й розуміємо, що завдання кожного уряду захистити своїх людей. І я так розумію, що литовський уряд ефективно справляється з цим завданням. Ми будемо вдячні, коли Україна зможе отримати доступ до додаткових вакцин,
– додав Кулеба.
Натомість Габріеліс підтвердив, що Литва передасть залишки вакцин Україні, якщо такі будуть.
Я висловив своє занепокоєння щодо недостатньої кількості вакцин від коронавірусу і переконав міністра, що в разі виникнення надлишок, звичайно, ми поділимося з Україною,
– заявив він.
Ситуація з коронавірусом у Литві:
Джерело: Google
- Від початку пандемії у Литві зареєстрували 194 тисячі хворих на коронавірус. З них за минулу добу лише 282.
- На жаль, 3 178 хворих померли. Натомість більш ніж 180 тисяч інфікованих подолали хворобу.
- Згідно з даними Bloomerg, нині в Литві використали вже 188 164 доз вакцини проти коронавірусу.
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