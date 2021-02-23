Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва планує поділитися залишками вакцини проти коронавірусу з Україною.

Про те, що Литва готова поділитися вакцинами з Україною, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції головою МЗС Литви.

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Ми обговорили боротьбу з коронавірусом. І я дуже вдячний Габріелісу, що він повідомив таку інформацію – коли у Литви з'являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною,

– заявив Кулеба.

При цьому він зауважив, що влада Литви успішно справляється із захистом мешканців країни під час пандемії.

Ми будемо дуже вдячні й розуміємо, що завдання кожного уряду захистити своїх людей. І я так розумію, що литовський уряд ефективно справляється з цим завданням. Ми будемо вдячні, коли Україна зможе отримати доступ до додаткових вакцин,

– додав Кулеба.

Натомість Габріеліс підтвердив, що Литва передасть залишки вакцин Україні, якщо такі будуть.

Я висловив своє занепокоєння щодо недостатньої кількості вакцин від коронавірусу і переконав міністра, що в разі виникнення надлишок, звичайно, ми поділимося з Україною,

– заявив він.

Ситуація з коронавірусом у Литві:

Джерело: Google