Литва виступила проти визнання російського "Супутника V" у паспортах вакцинації Євросоюзу
У Литві виступили проти включення російського препарату "Супутник V" у пропонований Єврокомісією цифровий сертифікат про вакцинацію.
Джерело:Politico
У країні наголосили, що Європі слід зосередитися на виробництві власних ліків проти COVID-19, а не покладатися на незатверджені вакцини. Про це заявив виконувач обов'язків посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас.
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Литва твердо переконана, що лише дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифікату,
– сказав дипломат.
Він підкреслив, що тільки визнання препаратів, дозволених EMA, – це спосіб підкреслити довіру до інститутів Євросоюзу.
За його словами, це сигналізуватиме про підтримку європейської фармацевтичної промисловості.
Російська вакцина "Супутник V": що відомо
- Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V". Препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань.
- Європейський Союз не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 тим особам, кого щепили російським препаратом "Супутник V".
- Єврокомісія заявила, що не веде переговори з Росією стосовно купівлі її вакцини "Супутник V".
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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