Литва виступила проти визнання російського "Супутника V" у паспортах вакцинації Євросоюзу

У Литві виступили проти включення російського препарату "Супутник V" у пропонований Єврокомісією цифровий сертифікат про вакцинацію.

У країні наголосили, що Європі слід зосередитися на виробництві власних ліків проти COVID-19, а не покладатися на незатверджені вакцини. Про це заявив виконувач обов'язків посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас.

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Литва твердо переконана, що лише дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифікату,

– сказав дипломат.

Він підкреслив, що тільки визнання препаратів, дозволених EMA, – це спосіб підкреслити довіру до інститутів Євросоюзу.

За його словами, це сигналізуватиме про підтримку європейської фармацевтичної промисловості.

Російська вакцина "Супутник V": що відомо

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу