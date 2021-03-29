Литва виступила проти визнання російського "Супутника V" у паспортах вакцинації Євросоюзу

Джерело:Politico
У Литві виступили проти включення російського препарату "Супутник V" у пропонований Єврокомісією цифровий сертифікат про вакцинацію.
У країні наголосили, що Європі слід зосередитися на виробництві власних ліків проти COVID-19, а не покладатися на незатверджені вакцини. Про це заявив виконувач обов'язків посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас.
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Литва твердо переконана, що лише дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифікату,
– сказав дипломат.
Він підкреслив, що тільки визнання препаратів, дозволених EMA, – це спосіб підкреслити довіру до інститутів Євросоюзу.
За його словами, це сигналізуватиме про підтримку європейської фармацевтичної промисловості.