Водночас деякі обмеження продовжать діяти. Відповідне рішення ухвалили після рекомендацій державної комісії з надзвичайних ситуацій, яка закликала уряд не продовжувати карантин, проте зберегти режим надзвичайної ситуації.

До теми Польща запроваджує 10-денний карантин: під обмеження потрапляють українці

У комісії зазначили, що кількість нових заражень зменшується, але ризики залишаються. Зокрема, мовилося про поширення більш заразного штаму Delta, вперше виявленого в Індії.

Які карантинні обмеження діятимуть у Литві

У закладах послуг та торгівлі надалі зберігатиметься вимога контролю кількості відвідувачів, а також – дотримання інших заходів безпеки.

"Паспорт можливостей", що надає відповідні переваги вакцинованим особам та тим, хто перехворів або має негативний тест на коронавірус і далі використовуватимуть на великих масових подіях. Водночас кількість учасників на заходах, де вимагають паспорт, обмежувати не будуть.

Натомість у закритих приміщеннях будуть можливими заходи із заповненням місць на 75%, використовувати маски рекомендували надалі.

Окрім того, без змін залишаться правила перетину кордону. Етап послаблення карантину у Литві розпочали з 1 червня 2021, тоді він стосувався правил відвідування закладів навчання, роботи ресторанів та організації концертів зокрема.