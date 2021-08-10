У Литві спалахнули масові протести антивакцинаторів

10 серпня біля будівлі парламенту у Вільнюсі почалася акція протесту проти обмежень для невакцинованих проти коронавірусу людей. Учасники вимагають скасування паспортів вакцинації та відставки уряду.

Як проходить акція протесту

Протест почався 0 9 ранку, тоді на акцію зібралося близько тисячі людей. Його планують проводити до 17.

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За даними правоохоронців, число мітингувальників зросло і складає майже 5 тисяч осіб. Хоч влада міста дозволила проведення акції за участі до 1 тисячі людей.

Поки ніяких інцидентів не зафіксували. Учасники акції встановили біля парламенту предмет схожий на шибеницю та бутафорський колючий дріт.

Протест організували саме 10 серпня, бо парламент Литви зібрався на позачергову сесію. Мітингувальники намагаються звернути вмикають сирени та скандують: "Парламент – геть!".

Чого вимагають антивакцинатори

Напередодні учасники акції висунули умови до парламнту:

відхилити проєкт постанови уряду, яким з 13 вересня хочуть ввести обмеження для невакцинованих;

відхилити проєкт примусової вакцинації – як дітей, так і дорослих;

скасувати всі види тиску вакцинацією і "дискримінацію" людей;

скасувати обов'язкове тестування;

скасувати "паспорт можливостей";

відхилити звернення уряду у зв'язку з поправками до Трудового кодексу і закону про цивільну безпеку;

скасувати режим надзвичайної ситуації;

припинити будь-які дії щодо приєднання до Давоського форуму;

повна відставка уряду.

У Франції також – масштабні акції протесту через нові обмеження для невакцинованих людей. Наймасштабніший протест відбувся у Парижі. Тисячі "жовтих жилетів" вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію та "ковідні" паспорти. У відповідь на демонстрації, французька поліція застосувала силу. На учасників акції розпилили перцевий спрей