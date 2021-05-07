В Литві створили ліки проти коронавірусу: розпочалися випробування

Литовська компанія Northway Biotech заявила, що при співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти коронавірусу. Зараз препарат проходить клінічні дослідження.

Про це повідомили в програмі новин телеканалу LNK. Голова правління Northway Biotech Владас Бумяліс зазначив, що інформація про випробовування передали у Швейцарію.

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Ми передали швейцарцям клінічні дослідження. Так, у відповідь на питання про те, чи створені в Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, зроблено до такого рівня, що зараз проходять клінічні дослідження,

– сказав Бумяліс.

За його словами, ще в цьому році буде відома ефективність препарату. Компанія приступає до створення ще одних ліків проти COVID-19. Цю розробку робитимуть з іншою американською компанією, її назву не розголошують.

За повідомленням представника компанії, створені в литовських лабораторіях ліки можуть стати першим у світі.

Поки немає таких ліків проти коронавірусу. Ті, які ми створюємо, все одно повинні з'явитися, оскільки не всі люди хочуть робити вакцину. І якщо ти не щеплений і заразишся, тобі потрібно мати лікування,

– сказав він.

Про форму випуску препарату та його склад поки нічого не відомо.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу