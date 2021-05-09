У Литві виявили "бразильський" штам коронавірусу

У Литві зафіксували випадок "бразильського" штаму коронавірусу. Відповідна мутація підвищує ризик серйозного перебігу хвороби.

Водночас "бразильський" штам швидше поширюється. Про це заявив експерт з інфекційних захворювань, професор Саулюс Чаплінскас.

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Він зазначив, що наразі у світі не виявили серйозних наслідків мутацій СOVID-19. Проте, за словами експерта, 3 штами класифікують як мутації, що викликають стурбованість, мовиться про:

"бразильський";

"південноафриканський";

"британський".

Чим небезпечний "бразильський" штам

Саулюс Чаплінскас зазначив, що люди середнього віку частіше серйозно хворіють й захисний ефект від вакцин проти COVID-19 є слабшим. Водночас професор пояснив, що у випадку інфікування "бразильським" штамом ймовірність важчого перебігу хвороби є приблизно в 2,6 рази більшою.

Порівнюючи ці 3 штами, "бразильський" за ступенем тяжкості захворювання – посередині. Найсерйознішим є "південноафриканський", потім "бразильський", потім" британський",

– роз'яснив Чаплінскас.

Також експерт допустив, що задля протидії коронавірусу може знадобитися щорічна модифікація вакцин.