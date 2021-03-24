У Литві виявили один з найнебезпечніших штамів COVID-19
У Литві зафіксували 2 випадки зараження небезпечним південноафриканським штамом COVID-19. Через це з 24 березня в країні очікують посилення карантинних заходів.
Джерело:Delfi
Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте наголосила, що епідемситуація у державі погіршилася, але не уточнила про які нові обмеження йдеться. Про це вона повідомила під час брифінгу.
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Кількість нових випадків (інфікування коронавірусом - 24 канал) значно зросла, окрім цього, у Литві виявили південноафриканський штам. Це означає не тільки швидке поширення вірусу. Це може стати викликом для процесу вакцинації,
– зазначила глава уряду.
Вона додала, що підтвердили тільки 2 випадки небезпечного штаму. Однак наразі ще декілька випадків досліджують.
Південноафриканський штам COVID-19: що відомо
- Нову мутацію SARS-CoV-2 назвали 501Y.V2.
- Новий штам виявився панівним у низці провінцій ПАР, швидко витіснивши інші мутації.
- Експерти відзначають, що попри те, що цей різновид вірусу поширюється на 70% швидше, він не став більш смертоносним.
Ситуація з коронавірусом у Литві: коротко
- Станом на 24 березня у Литві на коронавірус захворіли понад 210 тисяч осіб.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли 195 тисяч пацієнтів. Померли 3,5 тисячі людей.
- Протягом минулої доби, 23 березня, COVID-19 виявили у 855 громадян.
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