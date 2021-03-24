У Литві виявили один з найнебезпечніших штамів COVID-19

Джерело:Delfi
У Литві зафіксували 2 випадки зараження небезпечним південноафриканським штамом COVID-19. Через це з 24 березня в країні очікують посилення карантинних заходів.
Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте наголосила, що епідемситуація у державі погіршилася, але не уточнила про які нові обмеження йдеться. Про це вона повідомила під час брифінгу.
Читайте також Президент та прем'єрка Литви вакцинувалися AstraZeneca: фото
Кількість нових випадків (інфікування коронавірусом - 24 канал) значно зросла, окрім цього, у Литві виявили південноафриканський штам. Це означає не тільки швидке поширення вірусу. Це може стати викликом для процесу вакцинації,
– зазначила глава уряду.
Вона додала, що підтвердили тільки 2 випадки небезпечного штаму. Однак наразі ще декілька випадків досліджують.