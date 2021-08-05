У Литві вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей

Влада Литви пропонує позбавити допомоги людей, які захворіють на коронавірус, але вирішили не робити щеплення від цієї інфекції.

Ці поправки до законодавства зареєструвало Міністерство внутрішніх справ Литви. Також в документі йдеться про обов'язкове тестування на коронавірус для невакцинованих за власний кошт.

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Лікарняний не будуть виплачувати неприщепленим особам, хворим на хворобу у зв’язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями,

– йдеться в документі.

Також сказано, що представники певних професій в обов'язковому порядку повинні щепитися від інфекційної хвороби, через яку оголошено режим НС на державному рівні або карантин. Паралельно створять юридичний механізм, який дасть роботодавцю можливість відсторонення працівника від займаної посади якщо він не виконує цю вимогу.

Коронавірус у Литві

Джерело: Delfi