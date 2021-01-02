Загалом в Україні станом на 31 грудня у лікарнях є 65 448 ліжкомісць для інфікованих коронавірусом людей. Середня заповненість ліжок становить 34,5%, причому у жодній області цей показник не перевищує 50%.

Середня заповненість ліжкомісць для українців із COVID-19 у лікарнях станом на останній день 2020 року, 31 грудня, склала 34,5%. Про це свідчать дані, опубліковані МОЗ (Міністерством охорони здоров'я України).

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Причому з показника у 34,5% (зауважимо, 28 грудня середня заповненість ліжкомісць перевищувала 40%) дві третини людей мають підтверджений діагноз, а ще третина – під підозрою.

Важливо й те, що в Україні не залишилося регіонів, де б завантажених ліжок було більше за половину. Останньою близькою до цього областю є Миколаївська, але й там показник знизився – до 49,9%.

Крім Миколаївської області, багато ліжок заповнені хворими ще у Києві (41,1%) і на Одещині (40,6%). Найменше людей у лікарнях із COVID-19 – у Кіровоградській області (22%).

Усього станом на 31 грудня 2020 року в медичних установах України було 65 448 ліжкомісць, передбачених для інфікованих коронавірусом людей.

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