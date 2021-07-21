Вчені з Центру полярних і кліматичних досліджень Берда, Центру наук про мікробіом і з кафедри мікробіології Державного університету Огайо (США) проаналізували вершину (6710 метрів над рівнем моря) і плато (6200 метрів над рівнем моря) крижаної шапки Гулія на північному заході Тибетського нагір'я.

До теми Невідомий вірус виявили у кажанів з Великої Британії

Науковці побували в Тибеті ще декілька років тому, але результати дослідження опублікували лише на днях.

Льодовики на північному заході Тибетського нагір'я утворювалися поступово, і разом з пилом і газами в їхніх надрах "відкладалися" віруси. Ці "крижані пастки" утримували все, що було в атмосфері під час замерзання кожного шару. До слова, ці шари формували щось на зразок тимчасової шкали, завдяки якій можна більше дізнатися про зміни клімату, мікроби, віруси й гази в різний історичний період.

Для того, аби дістати зразки, вчені пробурили 2 крижані керни на вершині та плато крижаної шапки. А вже в лабораторії дослідники застосували новий "надчистий" метод для аналізу мікробних і вірусних спільнот.

Результати дослідження:

З'ясувалося, що зразки з Тибетського плато налічують аж до 15 тисяч років.

В льоді виявили геномні послідовності 33 вірусів: 4 з них відомі науці, а 28 виявились унікальними.

При цьому концентрації вірусів були значно нижчими, ніж в океанах або ґрунті.

Ці віруси могли б процвітати в екстремальних умовах. У них є генетичні сигнатури, які допомагають заражати клітини в холодних умовах. Їх нелегко витягти, тому новий метод, ймовірно, допоможе знайти аналогічні генетичні послідовності в інших екстремальних умовах – на Марсі або на Місяці, наприклад, або в пустелі Атакама,

– розповів співавтор дослідження Метью Салліван.

Оскільки у знайдених вірусів немає одного універсального гена, таксономію нових інфекційних агентів визначали шляхом зіставлення загальних наборів генів з геномами 2304 відомих вірусів. Швидше за все, знайдені віруси походять з ґрунту або рослин, а не від тварин і людей.