Локалізація і важкість болю в спині може свідчити про хвороби нирок
Біль у спині, в залежності від локації й важкості, може вказувати на захворювання нирок. Фахівці розповіли, які особливості дискомфорту і болю в попереку повинні стати приводом для обов'язкового звернення до лікаря.
Біль у попереку зазвичай вщухає протягом чотирьох-шести тижнів, але деякі люди страждають від нього місяцями, пише Express.
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Найчастіше біль зникає з часом і не є серйозним для хворого. Однак іноді дискомфорт у попереку може свідчити про пошкодження або захворювання нирок.
Причини болю в спині
Біль у спині найчастіше виникає в результаті травми, наприклад, розтягування м'язів через різкі рухи або неправильне підіймання важких предметів.
Біль у попереку також може бути наслідком деяких захворювань, таких як:
- рак спинного мозку;
- розрив або грижа диска;
- артрит;
- інфекції хребта.
Як зрозуміти, що болять нирки
Через розташування нирок, які розміщуються ближче до попереку, багато людей не розуміють, що біль, яку вони відчувають у цій ділянці, пов'язана з порушеннями роботи цього органу. Симптоми, локація і важкість неприємних відчуттів – допоможуть з'ясувати причину болю.
Важливі фактори, на які слід звернути увагу – накопичення рідини в організмі. Це може спричинити набряк щиколоток, нудоту, слабкість, поганий сон та задишку.
Також симптоми болю в нирках:
- тупий, постійний біль;
- біль під грудною клітиною або в животі;
- біль у боці, зазвичай болить лише одна сторона;
- різкий або сильний біль, який може виникати хвилями;
- біль, який може поширитися на область паху.
Біль у нирках має багато можливих причин, і деякі можуть бути серйозними, якщо ви його помітили, зверніться до лікаря.
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