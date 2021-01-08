Біль у спині, в залежності від локації й важкості, може вказувати на захворювання нирок. Фахівці розповіли, які особливості дискомфорту і болю в попереку повинні стати приводом для обов'язкового звернення до лікаря.

Біль у попереку зазвичай вщухає протягом чотирьох-шести тижнів, але деякі люди страждають від нього місяцями, пише Express.

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Найчастіше біль зникає з часом і не є серйозним для хворого. Однак іноді дискомфорт у попереку може свідчити про пошкодження або захворювання нирок.

Причини болю в спині

Біль у спині найчастіше виникає в результаті травми, наприклад, розтягування м'язів через різкі рухи або неправильне підіймання важких предметів.

Біль у попереку також може бути наслідком деяких захворювань, таких як:

рак спинного мозку;

розрив або грижа диска;

артрит;

інфекції хребта.

Як зрозуміти, що болять нирки

Через розташування нирок, які розміщуються ближче до попереку, багато людей не розуміють, що біль, яку вони відчувають у цій ділянці, пов'язана з порушеннями роботи цього органу. Симптоми, локація і важкість неприємних відчуттів – допоможуть з'ясувати причину болю.

Важливі фактори, на які слід звернути увагу – накопичення рідини в організмі. Це може спричинити набряк щиколоток, нудоту, слабкість, поганий сон та задишку.

Також симптоми болю в нирках:

тупий, постійний біль;

біль під грудною клітиною або в животі;

біль у боці, зазвичай болить лише одна сторона;

різкий або сильний біль, який може виникати хвилями;

біль, який може поширитися на область паху.

Біль у нирках має багато можливих причин, і деякі можуть бути серйозними, якщо ви його помітили, зверніться до лікаря.