Про можливий новий епіцентр зараження СOVID-19 заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Зверніть увагу Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я

Станом на 22 вересня в провінції зареєстрували 6 завезених і 8 місцевих підтверджених випадків. Комісія охорони здоров'я провінції нагадала, що в Хейлунцзяні сталася локальна епідемія, і наразі є 2 зони так званого середнього ризику.

Відомо, що місцева влада на тиждень закрила низку закладів:

дитячі садки і середні школи;

кінотеатри;

спортивні зали.

Також почали кампанію масового тестування населення, аби уникнути поширення інфекції. Зараз мешканцям рекомендують уникати поїздок на громадському транспорті та без потреби не по виходити з дому.

Низку районів Харбіна теж оголосили зоною "середнього ризику зараження".

Коронавірус в Китаї

Джерело: Worldometer