Локальна епідемія: у Китаї виявили новий осередок коронавірусу
Джерело:Sina
У Китаї виявили новий можливий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни. Ним може стати китайська провінція Хейлунцзян, місто Харбін.
Про можливий новий епіцентр зараження СOVID-19 заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
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Станом на 22 вересня в провінції зареєстрували 6 завезених і 8 місцевих підтверджених випадків. Комісія охорони здоров'я провінції нагадала, що в Хейлунцзяні сталася локальна епідемія, і наразі є 2 зони так званого середнього ризику.
Відомо, що місцева влада на тиждень закрила низку закладів:
- дитячі садки і середні школи;
- кінотеатри;
- спортивні зали.
Також почали кампанію масового тестування населення, аби уникнути поширення інфекції. Зараз мешканцям рекомендують уникати поїздок на громадському транспорті та без потреби не по виходити з дому.
Низку районів Харбіна теж оголосили зоною "середнього ризику зараження".
Коронавірус в Китаї
Джерело: Worldometer
- З початку пандемії в Китаї зафіксували 95 851 випадків СOVID-19. Такі дані станом на 22 вересня.
- Від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 4 636 осіб.
- Побороли недугу – 90 231 людини.