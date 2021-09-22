Локальна епідемія: у Китаї виявили новий осередок коронавірусу

22 вересня 2021 , 10:26
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Джерело:

Sina

У Китаї виявили новий можливий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни. Ним може стати китайська провінція Хейлунцзян, місто Харбін.

Про можливий новий епіцентр зараження СOVID-19 заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

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Станом на 22 вересня в провінції зареєстрували 6 завезених і 8 місцевих підтверджених випадків. Комісія охорони здоров'я провінції нагадала, що в Хейлунцзяні сталася локальна епідемія, і наразі є 2 зони так званого середнього ризику.

Відомо, що місцева влада на тиждень закрила низку закладів:

  • дитячі садки і середні школи;
  • кінотеатри;
  • спортивні зали.

Також почали кампанію масового тестування населення, аби уникнути поширення інфекції. Зараз мешканцям рекомендують уникати поїздок на громадському транспорті та без потреби не по виходити з дому.

Низку районів Харбіна теж оголосили зоною "середнього ризику зараження".

Коронавірус в Китаї

Джерело: Worldometer

  • З початку пандемії в Китаї зафіксували 95 851 випадків СOVID-19. Такі дані станом на 22 вересня.
  • Від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 4 636 осіб.
  • Побороли недугу – 90 231 людини.
Автор: Аліна Оліховська