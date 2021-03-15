Соціальне дистанціювання сповільнило поширення COVID-19, але тепер вчені заявили, що це також запобігло спалаху рідкісного м'язового синдрому.

Вчені з США підрахували, що передбачений спалах паралізуючої хвороби в 2020 році не стався завдяки пандемії коронавірусу.

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Про яку нову хворобу йде мова

Йдеться про гострий млявий міеліто (ГММ). Це неврологічне захворювання, схоже на поліомієліт. Інфекція вражає в основному дітей, викликаючи м'язову слабкість і, в деяких випадках параліч і навіть смерть.

Випадки ГММ були дуже рідкісними, але в останні роки в США та інших країнах відбулися спалахи, які повторюються кожні 2 роки.

Як з'явилось захворювання

Низка попередніх досліджень пояснювали ГММ з рідкісним вірусом, який називається ентеровірусом D68 (EV-D68), і, хоча ще не відомо, які симптоми викликає ГММ-вірус.

Вчені Принстонського університету відстежувала закономірності випадків EV-D68 в період з 2014 по 2019 рік, що, можливо, пов'язано з кліматичними факторами. Згідно з цими даними, до 2020 року очікувався ще один удар.

Ми передбачили, що великий спалах ГММ, все ще можлива в 2020 році при нормальних епідеміологічних умовах,

— пояснюють дослідники.

Однак, епідеміологічні умови 2020 року було зовсім звичайними, і очікуваного комбінованого удару EV-D68 і ГММ так і не відбулося. У

Наш аналіз свідчить про те, що реакція на пандемію COVID-19, ймовірно, вплинула на динаміку спалаху EV-D68 2020 року,

— зазначили автори.

За даними дослідників, у 2016 році були 153 випадки ГММ, в 2018 році – 238, а в 2020 році – всього 31 випадок.