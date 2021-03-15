Локдаун через коронавірус запобіг спалаху рідкісного захворювання

Соціальне дистанціювання сповільнило поширення COVID-19, але тепер вчені заявили, що це також запобігло спалаху рідкісного м'язового синдрому.
Вчені з США підрахували, що передбачений спалах паралізуючої хвороби в 2020 році не стався завдяки пандемії коронавірусу.
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Йдеться про гострий млявий міеліто (ГММ). Це неврологічне захворювання, схоже на поліомієліт. Інфекція вражає в основному дітей, викликаючи м'язову слабкість і, в деяких випадках параліч і навіть смерть.
Випадки ГММ були дуже рідкісними, але в останні роки в США та інших країнах відбулися спалахи, які повторюються кожні 2 роки.
Низка попередніх досліджень пояснювали ГММ з рідкісним вірусом, який називається ентеровірусом D68 (EV-D68), і, хоча ще не відомо, які симптоми викликає ГММ-вірус.
Вчені Принстонського університету відстежувала закономірності випадків EV-D68 в період з 2014 по 2019 рік, що, можливо, пов'язано з кліматичними факторами. Згідно з цими даними, до 2020 року очікувався ще один удар.
Ми передбачили, що великий спалах ГММ, все ще можлива в 2020 році при нормальних епідеміологічних умовах,
— пояснюють дослідники.
Однак, епідеміологічні умови 2020 року було зовсім звичайними, і очікуваного комбінованого удару EV-D68 і ГММ так і не відбулося. У
Наш аналіз свідчить про те, що реакція на пандемію COVID-19, ймовірно, вплинула на динаміку спалаху EV-D68 2020 року,
— зазначили автори.
За даними дослідників, у 2016 році були 153 випадки ГММ, в 2018 році – 238, а в 2020 році – всього 31 випадок.