Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності. Посилені карантинні обмеження в Україні розпочнуть діяти 8 січня та триватимуть до 24 числа включно.

Деталі заяви Степанова

Її Степанов зробив під час брифінгу 5 січня. Про це повідомляє 24 канал.

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"Я бачив цю інформацію, яка з'явилася в мережі, вона не є достовірною", – наголосив очільник МОЗ.

Задля підтвердження цих слів Степанов оприлюднив перелік товарів, якими дозволено буде торгувати під час локдаун. Це:

продукти харчування,

лікарські засоби,

вироби медичного призначення,

засоби гігієни,

засоби зв'язку,

ветеринарні препарати,

корми,

насіння,

засоби для захисту рослин.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки за здійснення адресної доставки замовлень,

– зауважив Степанов.

Міністр додав, що було також питання щодо побутової хімії. Але його розглянуть і уточнять деякі моменти на найближчому засіданні Кабміну, яке заплановано на 5 січня.

За словами Степанова, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

"Це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів до весни, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип та щоб витримала наша медична система", – наголосив він.

Зауважимо, напередодні, 4 січня, з′явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу, корм для тварин і інші товари повсякденного вжитку.

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