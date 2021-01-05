Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк, – Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності. Посилені карантинні обмеження в Україні розпочнуть діяти 8 січня та триватимуть до 24 числа включно.
Деталі заяви Степанова
Її Степанов зробив під час брифінгу 5 січня. Про це повідомляє 24 канал.
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"Я бачив цю інформацію, яка з'явилася в мережі, вона не є достовірною", – наголосив очільник МОЗ.
Задля підтвердження цих слів Степанов оприлюднив перелік товарів, якими дозволено буде торгувати під час локдаун. Це:
- продукти харчування,
- лікарські засоби,
- вироби медичного призначення,
- засоби гігієни,
- засоби зв'язку,
- ветеринарні препарати,
- корми,
- насіння,
- засоби для захисту рослин.
Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки за здійснення адресної доставки замовлень,
– зауважив Степанов.
Міністр додав, що було також питання щодо побутової хімії. Але його розглянуть і уточнять деякі моменти на найближчому засіданні Кабміну, яке заплановано на 5 січня.
За словами Степанова, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.
"Це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів до весни, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип та щоб витримала наша медична система", – наголосив він.
Зауважимо, напередодні, 4 січня, з′явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу, корм для тварин і інші товари повсякденного вжитку.
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