Уряд Німеччини вирішив продовжити локдаун до 7 березня 2021 року. Попри те, що основні обмеження залишаються в силі, передбачені певні послаблення.

Локдаун у Німеччині

Відповідне рішення канцлерка Німеччини Ангела Меркель схвалила разом з очільниками урядів федеральних земель 10 лютого.

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Так, у Німеччині зберігається обмеження щодо приватних контактів, а також обов'язкове носіння медичних масок у громадських місцях. Від необов'язкових приватних поїздок та візитів рекомендують утриматися.

Уряди федеральних земель самостійно вирішуватимуть, чи відновлювати навчання у школах. Учасники наради наголошували на пріоритетності цього питання. Окремі землі заявили про намір поступового відновлення навчання у школах ще у лютому,

– мовиться у повідомленні.

Які послаблення карантину будуть у Німеччині

►З 1 березня перукарням дозволять відновити роботу, за умови попереднього запису клієнтів та використання масок.

►Далі послаблення запроваджуватимуть після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тисяч населення за 7 днів і нижче. Наразі цей показник у Німеччині становить 68 випадків.

Зауважимо, раніше Меркель говорила, що розуміє втому населення від обмежень, однак просить людей ще потерпіти. Все для того, щоб уникнути нових локдаунів.

Зверніть увагу! Згідно з даними Worldometers, станом на 10 лютого коронавірусом у Німеччині заразилися 2 311 297 людей. З них 63 979 заражених померли, а 2 087 600 – одужали. Наразі продовжують хворіти ще майже 200 тисяч людей.