Влад Німеччини продовжує локдаун ще на 3 тижні до кінця березня. Втім, деякі обмеження таки пом'якшать.

Зокрема, дозволять деяким магазинам та іншим компаніям знову відкритись у районах із відносно низьким рівнем зараження. Про таке рішення повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель. Нарада з цього приводу з прем'єрами 16 федеральних земель тривала аж 9 годин.

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Кроки виходу з локдауну

Загалом вихід країни з карантину передбачає 5 послідовних кроків:

перший пункт плану вже фактично реалізовано 1 березня – ​​відкрилися школи та перукарні; на другому етапі – з 8 березня – планують відкрити книгарні, магазини квітів і садові центри. на третьому – магазини роздрібної торгівлі, музеї та зоопарки. Є умови – 1 людина на 10 квадратних метрів. наступний крок передбачає, що федеральні землі можуть відкрити театри, концертні зали та кінотеатри. Також обмежуватимуть відвідуваність. Це відбудеться приблизно 22 березня. Тоді ж зможуть відкритися веранди ресторанів, при цьому місце треба резервувати заздалегідь, а ще пройти електронну реєстрацію. Так планують відстежувати можливі контакти зараження. останній крок – дозвіл проведення спортивних заходів у приміщеннях та зібрань за участі до 50 осіб. Це відбудеться не раніше 5 квітня.

Це повинні бути кроки до відкриття, але водночас кроки, які не тягнуть нас назад. У Європі дуже багато прикладів драматичної третьої хвилі,

– сказала Меркель журналістам.

Вона також пообіцяла, що "весна 2021 року буде відрізнятися від весни рік тому".

Інші послаблення

Вже з понеділка 8 березня в регіонах, де захворюваність нижча, ніж 50 випадків на 100 тисяч населення, дозволять зустрічатися 5 людям з двох різних домогосподарств. Це не стосується дітей до 14 років.

У місцевостях, де показник захворюваності становить 35 на 100 тисяч – до 10 людей.

Якщо ж ситуація погіршиться – передбачається "механізм екстреного гальмування": у випадку, якщо тижневий рівень захворюваності перевищує 100 на 100 тисяч населення протягом 3 днів поспіль, негайно повертаються карантинні обмеження, які діяли до 8 березня.

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