Локдаун у Німеччині продовжили до кінця березня, але знімають певні обмеження: що дозволять

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Влад Німеччини продовжує локдаун ще на 3 тижні до кінця березня. Втім, деякі обмеження таки пом'якшать.
Зокрема, дозволять деяким магазинам та іншим компаніям знову відкритись у районах із відносно низьким рівнем зараження. Про таке рішення повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель. Нарада з цього приводу з прем'єрами 16 федеральних земель тривала аж 9 годин.
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Загалом вихід країни з карантину передбачає 5 послідовних кроків:
Це повинні бути кроки до відкриття, але водночас кроки, які не тягнуть нас назад. У Європі дуже багато прикладів драматичної третьої хвилі,
– сказала Меркель журналістам.
Вона також пообіцяла, що "весна 2021 року буде відрізнятися від весни рік тому".
Вже з понеділка 8 березня в регіонах, де захворюваність нижча, ніж 50 випадків на 100 тисяч населення, дозволять зустрічатися 5 людям з двох різних домогосподарств. Це не стосується дітей до 14 років.
У місцевостях, де показник захворюваності становить 35 на 100 тисяч – до 10 людей.
Якщо ж ситуація погіршиться – передбачається "механізм екстреного гальмування": у випадку, якщо тижневий рівень захворюваності перевищує 100 на 100 тисяч населення протягом 3 днів поспіль, негайно повертаються карантинні обмеження, які діяли до 8 березня.
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