Вчені Університету Джонса Хопкінса проаналізували вплив обмежувальних заходів у США та країнах Європи навесні 2020 року.
Увага Вакцинація захищає від постковідного синдрому
Ефект близький до нульового
Виявилось, локдауни дали мінімальний ефект у боротьбі з поширенням коронавірусу – під час загальних карантинів показники смертності знижувалися всього на 0,2%. При чому, локдаун мав більше негативних наслідків.
Локдауни мали мінімальний – близький до нульового – ефект на стан здоров'я населення і спричинили величезні економічні та соціальні витрати,
– йдеться у висновках вчених.
Негативні наслідки локдауну
Зокрема, вчені зауважили про зростання безробіття в США, збільшення випадків домашнього насильства та передозувань наркотиками.
Серед негативних наслідків локдауну, вчені зазначили обмеження доступ людей до безпечних місць на відкритому повітрі: пляжів, парків, зоопарків.
Так, за аналізом вчених, завдяки самоізоляції смертність від COVID-19 знизилася на 2,9%.