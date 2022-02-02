Локдауни приносять більше шкоди, ніж користі, – Університет Хопкінса

Введення локдаунів не знижує показників смертності від COVID-19. Натомість негативно впливає на економіку країн.

Вчені Університету Джонса Хопкінса проаналізували вплив обмежувальних заходів у США та країнах Європи навесні 2020 року.

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Ефект близький до нульового

Виявилось, локдауни дали мінімальний ефект у боротьбі з поширенням коронавірусу – під час загальних карантинів показники смертності знижувалися всього на 0,2%. При чому, локдаун мав більше негативних наслідків.

Локдауни мали мінімальний – близький до нульового – ефект на стан здоров'я населення і спричинили величезні економічні та соціальні витрати,

– йдеться у висновках вчених.

Негативні наслідки локдауну

Зокрема, вчені зауважили про зростання безробіття в США, збільшення випадків домашнього насильства та передозувань наркотиками.

Серед негативних наслідків локдауну, вчені зазначили обмеження доступ людей до безпечних місць на відкритому повітрі: пляжів, парків, зоопарків.

Експерти підсумували, що від введення локдаунів потрібно відмовитися і навпаки зосередитись на більш ефективних заходах – самоізоляції хворих та вакцинації.

Так, за аналізом вчених, завдяки самоізоляції смертність від COVID-19 знизилася на 2,9%.