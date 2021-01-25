Італійська влада визнала, що помилково віднесла Ломбардію до червоної зони карантину. Посилені обмеження тривали тиждень.

Дані за 15 січня, через які у Ломбардії ввели карантин, були помилковими. Про це повідомляють Euronews та La Reppublika.

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Зазначається, що Національний інститут охорони здоров'я від початку січня отримував від адміністрації Ломбардії неправильні дані стосовно регіону.

Їх довелося перерахували їх після того, як 22 січня керівник відділу соціального забезпечення Марко Трівеллі надіслав лист з повідомленням про те, що між даними за останній тиждень є суттєва різниця. Натомість губернатор Аттіліо Фонтана наполягає, що це він домігся пом'якшення карантину.

Я природно почав процедуру оскарження цих розрахунків, представлених урядом. Ми ніколи не передавали помилкові дані й ми не корегували наші дані,

– заявив він.

Відтак, коли технічні працівники розібрались з даними, Ломбардія знову повернулась у помаранчеву зону карантину. У регіоні тепер можуть відновити роботу непродовольчих магазинів та шкіл.

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