Мер Лондона Садик Хан оголосив у місті надзвичайний стан через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусною інфекцією.

За словами мера міста, за останній тиждень кількість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зросла на 42% – із 640 до 908 осіб. Про це повідомляє видання Sky News.

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Так, через стрімке зростання кількості хворих у місті було прийнято рішення про надзвичайну ситуацію. Садик Хан додав, що це створює додатковий тиск на без того виснажену медичну систему.

У Великій Британії восени 2020 року виявили новий штам коронавірусу. Протягом останніх днів "швидкі" отримують до 8000 викликів у порівнянні із 5500 впродовж звичайного насиченого дня.

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу у світі, створеної Апаратом РНБО України, у Великій Британії з початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 898 057 випадків зараження, 78 633 пацієнтів померли від ускладнень.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу