Лотерея серед вакцинованих: як в Грузії заохочують робити COVID-щеплення
Джерело:"Ехо Кавказу"
У Грузії на початку вересня проведуть лотерею серед вакцинованих від коронавірусної хвороби COVID-19. Переможці отримають грошові призи.
Конкурс проведуть на національному рівні
Про проведення розіграшу повідомив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.
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Офіційно про проведення лотереї оголосять на початку вересня. Проєкт ініціює Міністерство фінансів Грузії та компанія "Національна лотерея Грузії".
Розпочнеться розіграш перманентної лотереї з метою заохочення вакцинованих громадян певними грошовими призами,
– зазначив чиновник.
У повідомленні також йдеться, що від сьогодні жителів Тбілісі будуть обслуговувати мобільні пункти вакцинації від коронавірусу.
Ситуація з COVID-19 в Грузії
Станом на 27 серпня в країні виявили понад 536,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (50-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 7,1 тисячі осіб, видужали — понад 473,5 тисячі людей.
За даними Ourworldindata, в Грузії вакцинували проти коронавірусу щонайменше однією дозою вакциновано понад 749,7 тисячі людей (це 18,8% населення Грузії).