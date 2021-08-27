Лотерея серед вакцинованих: як в Грузії заохочують робити COVID-щеплення

У Грузії на початку вересня проведуть лотерею серед вакцинованих від коронавірусної хвороби COVID-19. Переможці отримають грошові призи.

Конкурс проведуть на національному рівні

Про проведення розіграшу повідомив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

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Офіційно про проведення лотереї оголосять на початку вересня. Проєкт ініціює Міністерство фінансів Грузії та компанія "Національна лотерея Грузії".

Розпочнеться розіграш перманентної лотереї з метою заохочення вакцинованих громадян певними грошовими призами,

– зазначив чиновник.

У повідомленні також йдеться, що від сьогодні жителів Тбілісі будуть обслуговувати мобільні пункти вакцинації від коронавірусу.

Ситуація з COVID-19 в Грузії

Станом на 27 серпня в країні виявили понад 536,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (50-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 7,1 тисячі осіб, видужали — понад 473,5 тисячі людей.

За даними Ourworldindata, в Грузії вакцинували проти коронавірусу щонайменше однією дозою вакциновано понад 749,7 тисячі людей (це 18,8% населення Грузії).