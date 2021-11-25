Про інцидент правоохоронним органам повідомив диспетчер швидкої медичної допомоги, зазначила прессекретарка поліції області Тетяна Погукай.

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Отруєння дітей в інтернаті

Близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу,

– йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються причини отруєння, в школі-інтернаті працюють слідчі, криміналісти та представники Держспоживслужби.

Як передаються гострі кишкові інфекції

Гострі кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки й предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.



Симптоми гострих кишкових інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації прессекретарка поліції Луганської області Тетяна Погукай: