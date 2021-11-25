Про інцидент правоохоронним органам повідомив диспетчер швидкої медичної допомоги, зазначила прессекретарка поліції області Тетяна Погукай.
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Отруєння дітей в інтернаті
Близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу,
– йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються причини отруєння, в школі-інтернаті працюють слідчі, криміналісти та представники Держспоживслужби.
Як передаються гострі кишкові інфекції
Гострі кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки й предмети побуту.
Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.
Симптоми гострих кишкових інфекцій / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації прессекретарка поліції Луганської області Тетяна Погукай:
За попередньо інформацією встановлено, що близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу.
Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та криміналістичної лабораторії, керівництво Слідчого управління ГУНП та прокуратури, представники держспоживслужби. Встановлюються причини отруєння дітей.
За процесуального керівництва прокуратури слідчими дану інформацію внесено до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).