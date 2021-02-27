На Луганщині військових почали вакцинувати від COVID-19
У Луганській області військовослужбовців почали вакцинувати від коронавірусу. Першим щеплення отримав капітан медичної служби Іван Стаценко.
Джерело:Фейсбук Луганської ОДА
За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковника медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинацію пройдуть військові медики.
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Вакцинація військових на Луганщині
Поступово щеплення зроблять усім представникам силових відомств.
Першим вакцинували капітана медичної служби Івана Стаценка, який безпосередньо надає допомогу військовим, що хворіють на коронавірус.
Наразі 6 800 доз вакцини Oxford/AstraZeneca з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації захисників України.
Усі, хто виявив бажання вакцинуватись, проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання,
– розповів Телефанко.
Він додав, що абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції на компоненти вакцини.
Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводять вакцинацію військових. Він закликав людей не боятися робити щеплення.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- 23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль, після чого їх розподілили регіонами.
- Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.
- За 1 березня всі охочі зможуть записати на щеплення через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
- Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Втім, коли вони з'являться у країні, невідомо.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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