Лукашенко вважає, що коронавірус може бути ліками проти онкології

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що коронавірус вплинув на зниження онкологічних захворювань в країні.

Про це він заявив під час спілкування з медичними працівниками Мінської обласної клінічної лікарні. Відеозапис оприлюднив телеграм-канал "Пул Першого".

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Я радий, що сьогодні поїхав в онкологічний центр, у вашу лікарню. Для себе почерпнув щось хороше. Найкраще, що не заперечує мій помічник Косинець, COVID-19 не тільки на даному етапі придавив грип… Онкологи підозрюють, що й онкологія значно впала не тому, що люди не звертаються. Вони це вже помітили. щось відбувається таке. Я буду радий, якщо як з грипом. Тому що все-таки хворих ковідом нам легше лікувати, ніж онкологічних. Тому дай Боже, щоб ковід був ліками проти онкологічних захворювань. Це те, що я почерпнув нового для себе,

– заявив Лукашенко.

Раніше білоруські онкологи й справді висунули гіпотезу про те, що COVID-19 вплинув на зниження онкозахворюваності. І причина цьому – висока температура, яка нібито вбиває ракові клітини.

Відомо, що злоякісні пухлинні клітини дуже чутливі до високої температури. В нашому центрі понад 40 років застосовується загальна і локальна гіпертермія для лікування злоякісних пухлин,

– заявив заступник директора з наукової роботи Республіканського науково-практичного центру онкології та медичної радіології імені Н.Н.Александрова Сергій Червоний.

Також він додав, що боротися з раком нібито може допомогти й імунна відповідь проти COVID-19.

Жодних досліджень не проводилось. Сергій Червоний сам зауважив, що це лише гіпотеза. Так білоруські вчені намагалися знайти пояснення, чому за останні 2 роки в країні відбувається спад захворюваності на онкологію.

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