В луцькому дитбудинку спалах коронавірусу серед дітей: деталі

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини у Луцьку зафіксували спалах коронавірусу. 17 із 34 вихованців потрапили до лікарні, інфікувались також 5 працівників.

Інфекція поширилась від працівників закладу

Інформацію підтвердили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, а також в будинку дитини.

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Позитивний результат ПЛР тесту отримала одна із працівниць закладу. Того ж дня почали тестувати дітей, спершу коронавірус підтвердили у 7 вихованців.

Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання. Тих, у кого тест був позитивним, змушені були ізолювати у медзакладі. Але тільки двоє із 17 діток мають злегка підвищену температуру тіла,

– зазначив виконувач обов'язків керівника будинку дитини Віктор Максимюк.

За його словами, наразі триває вакцинація персоналу, зокрема першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу.

Загалом у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини наразі працює 81 людина – повністю вакциновані 22 працівники. 9 людей вже мають по одній дозі, на завтра запланували щепити ще 13 осіб персоналу.

Що відомо про стан хворих дітей

Як розповіла Суспільному тимчасова виконувачка обов'язків керівника обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, стан госпіталізованих дітей – задовільний. Вона додала, що нині з діагнозом "коронавірус" в обласній інфекційній лікарні також перебуває одна вихователька обласного будинку дитини.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому людям, які перехворіли на коронавірус, все одно треба вакцинуватись. У відомстві наголосили, що антитіла до захворювання не вічні, а також вакцинація дає додатковий захист до природного імунітету.

Крім того, враховуючи зростання захворюваності на коронавірус в Україні та той факт, що більшість випадків інфікування припадають на штам Дельта, який може мати зовсім інші симптоми, подібні до застуди, у МОЗ закликали не ігнорувати будь-яке занедужання, а звертатись до сімейного лікаря та проходити тестування на коронавірус.

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