Про інцидент в соцмережі повідомив нейрохірург Михайло Ловга. За його словами, куля зупинилася за сантиметр від важливої судини.

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Що трапилось

Хлопець пробув у лікарні тиждень. Йому лише 16 років. Він поступив в лікарню з травмою головного мозку. Відомо, що хлопець необережно поводився із пневматичною зброєю.

Як наслідок – куля потрапила в головний мозок з руйнацією скроневої кістки та частини головного мозку. Тож медики виконали невідкладну операцію і вилучили стороннє тіло. Вони видалили пошкоджені тканини.

Невідомо, що могло б статися, якби куля потрапила трохи глибше. Він дивом врятувався від складних наслідків.

Добре, що куля зупинилась за 1 сантиметр від надзвичайно важливої судини, і права скронева частка (яка пошкодилась в результаті травми) – функціонально незначима. Інакше, наш козак був би зовсім іншим назавжди,

– написав Михайло Ловга.

Він додав, що за його хірургічну практику схожих випадків траплялось близько десятка.

Який стан юнака

Наразі з хлопцем усе гаразд. Його вже виписали з лікарні додому.

Текст публікації нейрохірурга:

Як захистити дітей від необдуманих вчинків? Тиждень тому ввечері, саме перед важливою поїздкою до столиці, до нас поступив молодий хлопчина 16 років з травмою головного мозку. І травма ця дуже незвичайна – результат необережного поводження з пневматичною зброєю. Здавалось би – досить проста зброя, досить доросла дитина. І от результат необдуманого вчинку – потрапляння кулі в головний мозок з руйнацією скроневої кістки та частини головного мозку. Ми виконали невідкладну операцію і вилучили стороннє тіло, видалили пошкоджені тканини і відновили цілісність збережених тканин. Добре, що куля зупинилась в 1 см від надзвичайно важливої судини і права скронева частка (яка пошкодилась в результаті травми) – функціонально незначима. Інакше, наш козак був би зовсім іншим, назавжди…

Шановні батьки, родичі, просто дорослі – ховайте зброю, навіть "безпечну", пояснюйте, що це не забавка дітям, в будь-якому віці!