На Львівщині 10 дітей отруїлись невідомою речовиною

У Новояворівську 10 дітей отруїлися невідомою речовиною. Відомо, що напередодні усі вони перебували на хокейному матчі.

Так, перед госпіталізацію ці діти були на "Льодовій арені" на хокейному матчі. Про ситуацію повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Що відомо про ситуацію

У суботу, 11 грудня, орієнтовно о 21:00 годині у лікарню імені Юрія Липи потрапили 10 дітей.

Усі вони скаржились на погане самопочуття.

Попередньо відомо, що цього ж дня всі 10 дітей були на хокейному матчі на "Льодовій арені", що на вул. Т. Шевченка, 5. Ймовірно, діти могли отруїтися саме там.

Серед малечі є госпіталізовані

4 дітей госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Медики кажуть, що їхній стан задовільний.

Нині фахівці встановлюють всі причини та обставини отруєння.

Варто знати: як передаються гострі кишкові інфекції

ГКІ передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки й предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.

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