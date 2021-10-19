Це крісло значно спрощує огляд пацієнток. Воно дає змогу плавно регулювати висоту та змінювати конфігурації ложа.

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Пресслужба пологового відділення подякувала жінці за допомогу та підтримку:

"Щиро дякуємо нашій благодійниці, яка побажала бути невідомою, пацієнтці нашого пологового відділення, яка з власної ініціативи подарувала для лікарні нове сучасне оглядове гінекологічне крісло з електроприводом.

Серед головних переваг сучасних гінекологічних крісел – можливість плавного регулювання висоти та зміни конфігурації ложа. Створення таким чином комфортних умов для пацієнтки вже стало невід’ємною складовою прояву поваги до неї, як до особистості Дякуємо вам за допомогу та підтримку."



Оглядове гінекологічне крісло з електроприводом / Фото Пологове відділення комунальної 3-ої МКЛ Львова

Тим часом нагадаємо, що профілактичний огляд у гінеколога необхідно проходити щонайменше раз на рік, оскільки це може врятувати вам життя.

Багато симптомів можуть бути невиразними або їх можна недооцінювати, але вони можуть свідчити про серйозні захворювання.

При яких симптомах варто звернутися до гінеколога:

Джерело: Центр громадського здоров'я