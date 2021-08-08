На Львівщині підтвердили 7 випадків Дельта-штаму: 2 хворих нікуди не виїжджали

На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом Дельта. Більшість із хворих повернулись з-за кордону.

Дельта на Львівщині

Однак 2 хворих жінок не виїжджали за кордон. Відповідно, вони інфікувалися в межах Львівщини.

Раніше 25 випадків штаму Дельта виявили на Вінниччині: наймолодшому хворому – 13 років

Ці випадки небезпечного варіанту недуги підтвердили у неділю, 8 серпня. Про них повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко.

За інформацією лікарки, решта хворих:

повернулися з Росії – 2 інфікованих;

з Великої Британії – 2 людини;

ще 1 людина приїхала з США.

"Зрозуміло, що випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас", – вважає лікарка.

Штам коронавірусу Дельта в Україні: останні новини

На Тернопільщині виявили 52 випадки захворювання на штам Дельта 5 серпня.

У Дніпропетровській області зафіксували перші 3 випадки інфікування Дельтою 6 серпня. Всіх їх виявили у Солом'янському районі та Нікополі.

Тоді ж у Івано-Франківській області виявили вже 10 пацієнтів з коронавірусом, інфікованих штамом Дельта.

7 серпня в Запорізькій області виявили 27 випадків захворювання штамом Дельта.

На Вінничині того ж дня підтвердили 25 випадків інфікування цим варіантом недуги.

Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу