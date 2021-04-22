На Львівщині судитимуть чоловіка, який підробив довідку на коронавірус

Під час пандемії коронавірусу у світі та нових правил перетину кордону є люди, які пробують схитрувати і підробити COVID-довідку. Одним з них став чоловік з Львівської області, який намагався в'їхати з Польщі до України із підробленим результатом тесту на коронавірус.

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області повідомили, 27-річний українець пред'явив фейковий бланк висновку дослідження на виявлення SARS-CoV-2 (захворювання "коронавірус COVID-19") з негативним результатом інспекторові ДПСУ на пункті пропуску "Краківець-Корчова".

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Так, завдяки довідці житель селища Краковець Яворівського району сподівався уникнути самоізоляції.

Українець самостійно виготовив бланк висновку дослідження на виявлення SARS-CoV-2, використовуючи домашню оргтехніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, санкція якої передбачає до 850 гривень штрафу, до шести місяців арешту або до двох років ув'язнення.

Досудове розслідування поки не завершилося, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу