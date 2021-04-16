На Львівщині вакцинують одночасно більшість населення містечка: експеримент МОЗ
На Львівщині одночасно вакцинують проти коронавірусу більшість дорослого населення міста – Моршина. На це виділили понад 2 тисячі доз вакцини CoronaVac.
Джерело:ЛОДА
Вакцинація міста – ініціатива МОЗ
Таким чином у місті проведуть експеримент, щоб проаналізувати ефективність щеплення від інфекцій в окремому населеному пункті. Це пілотний проєкт вакцинації Міністерства охорони здоров'я.
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У департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА наголошують, що в області за вказівкою МОЗ також розробляють програми постковідної реабілітації пацієнтів.
Чому саме Моршин
Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей.
Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів.
Працівники Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня" проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.
Скільки всього людей вакцинують
Зараз у Моршині проживає 4239 людей, проєктом передбачено вакцинацію більшості населення.
Організація вакцинації
У Львівському обласному лабораторного центру з епідеміологічних питань розповіли, що загалом у першій партії до області надійшло 11 240 доз вакцини CoronaVac. Тож, з них 2400 доз виділять для жителів Моршина.
Всього проєкт триватиме 2 тижні. Взяти участь у ньому можуть дорослі віком від 18 років.
Для підготовки та проведення масової вакцинації жителів міста залучать дві бригади пункту щеплення КНП "Моршинська міська лікарня", а також виїзну мобільну бригаду з вакцинації КНП "Стрийська ЦРЛ".
Як записатись на вакцинацію
Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня".
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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