На Львівщині одночасно вакцинують проти коронавірусу більшість дорослого населення міста – Моршина. На це виділили понад 2 тисячі доз вакцини CoronaVac.

Вакцинація міста – ініціатива МОЗ

Таким чином у місті проведуть експеримент, щоб проаналізувати ефективність щеплення від інфекцій в окремому населеному пункті. Це пілотний проєкт вакцинації Міністерства охорони здоров'я.

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У департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА наголошують, що в області за вказівкою МОЗ також розробляють програми постковідної реабілітації пацієнтів.

Чому саме Моршин

Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей.

Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів.

Працівники Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня" проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.

Скільки всього людей вакцинують

Зараз у Моршині проживає 4239 людей, проєктом передбачено вакцинацію більшості населення.

Організація вакцинації

У Львівському обласному лабораторного центру з епідеміологічних питань розповіли, що загалом у першій партії до області надійшло 11 240 доз вакцини CoronaVac. Тож, з них 2400 доз виділять для жителів Моршина.

Всього проєкт триватиме 2 тижні. Взяти участь у ньому можуть дорослі віком від 18 років.

Для підготовки та проведення масової вакцинації жителів міста залучать дві бригади пункту щеплення КНП "Моршинська міська лікарня", а також виїзну мобільну бригаду з вакцинації КНП "Стрийська ЦРЛ".

Як записатись на вакцинацію

Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня".

Зверніть увагу! За даними РНБО, загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 432 817 людей, з них 432 815 отримали 1 дозу. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (двоє отримали 1 дозу закордоном).

План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу