Річ у тім, що у вакцини закінчився термін придатності ще наприкінці жовтня 2021 року. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

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Головний медик Львівщини наголосив, що ця вакцина надійшла до міста як невідкладна допомога. Однак використати препарат не встигли до зазначеного часу.

Є приблизно 40 тисяч AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз перебуває на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують,

– сказав Чемерис.

Чи є проблеми із вакцинами у Львові

Також медик додав, що станом на сьогодні проблем із надходженням вакцин на територію області немає. Охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

Як записатися на вакцинацію Записатися на щеплення проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті



Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться Записатися на щеплення проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут . Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Вакцинація на Львівщині

На Львівщині за 4 листопада щеплення від COVID-19 отримали 18 175 осіб (із них 13 384 особи отримали першу дозу вакцини, 4 791 – другу дозу).

"Вже двома дозами провакциновано 23% населення , 35% отримали першу дозу вакцини. Щоденно вакцинується від 18 до 22 тисячі населення області", – додав Чемерис.

, 35% отримали першу дозу вакцини. Щоденно вакцинується від 18 до 22 тисячі населення області", – додав Чемерис. За попередню добу в області виявили 1 758 випадків коронавірусу, за увесь час пандемії його підтвердили у 188 624 осіб. Померлих – 4711 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 149 816 осіб.

Увага! Загалом в Україні зафіксували 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. За весь час пандемії захворіла 3 032 951 особа, одужало 2 492 419 осіб, померло 70 842 людини.