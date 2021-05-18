Рідкісний випадок

Хірурги зізналися, що за останні 50 років не стикалися з таким діагнозом. За словами судинного хірурга, професора Ігор Кобза, хемодектома зустрічається вкрай рідко: один випадок на 1,3 мільйона людей.

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Пухлина виникає на розгалужені сонних артерій, де є вузлик, так званий гломус. Це здебільшого доброякісна пухлина і вона виникає лише з одного боку. Тобто, одна пухлина з одного боку. Особливість пухлини, яку діагностували в іванофранківця Андрія у тому, що у нього виникли подвійні хемодектоми з двох боків.

Як діагностували пухлини

Чоловік не знає, що могло спровокувати таку пухлину. Ніхто з його родичів не мав такого захворювання. А ось йому з молодшим братом не пощастило. В обох в різний час діагностували хемодектому. У брата 11 років тому традиційну – одну і лише з одного боку. А в Андрія – подвійну з двох боків.

Шість років тому раптово відчув пульсацію у вусі й що у мене за лівим вухом ніби корч схопив. Пішов до ЛОРа, мене обстежили, але нічого не виявили. Десь через пів року у мене почався кашель. Чим я тільки його не лікував, не допомагало. Згодом я пішов на консультацію до ще одного ЛОРа. Лікарка помітила пухлини в сонних артеріях. І порадила їхати на операцію або до Києва, або до Львова,

– розповів чоловік.

Операція пройшла успішно. Але була важкою через ризик кровотечі, інсульту та інших ускладнень. У вівторок, 18 травня, через тиждень після операція, Андрія виписали додому. Він приблизно через місяць планує знову приїхати до Львова, аби позбутися пухлин ще й з правого боку.

