Що відомо про дивовижну операцію

Нова для Львова операція називається кріоабляцією. Про це повідомив в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

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Першим пацієнтом став 62-річний львів'янин. Він хворіє на "миготливу аритмію" вже 3 роки.

Його ситуація ускладнювалася тим, що чоловік не міг пити препарати, що розріджують кров (у нього не було однієї нирки). Перед самою операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися кілька разів на добу. Все це загрожувало інсультом.

"Льодовиковий період" в кардіохірургії

Лікарі прийняли рішення оперувати чоловіка, шляхом кріоабляції. Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот з температурою -60 градусів. Він буквально убив хворі ділянки серця. Це нова для Львова операція.

"Льодовиковий період" в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати "миготливу аритмію",

– поділився новиною Самчук.

Таку ж операцію після цього виконали ще двом пацієнтам.

Що відомо про хворобу чоловіка

"Миготлива аритмія" – що це? "Миготлива аритмія" є головною причиною виникнення ішемічних інсультів. Якщо коротко, все відбувається так: в передсердя йде імпульс, що змушує стінки неконтрольовано скорочуватися (приблизно 400 – 500 разів на хвилину, тоді як норма 50 – 60). Хвороба не лікується медикаментозно Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, відповідно в 5 разів вище ризик виникнення інсультів.

За словами лікаря, з "миготливою аритмією" живуть до 800 тисяч українців.

"Тепер завдяки кріоабляції у нас з'явилася можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали в відділи серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%", – підкреслив Самчук.

Українські лікарі вперше заморозили серце пацієнта: дивіться відео

Напередодні у Львові пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Таку операцію у комунальній міській лікарні провели вперше. З дитиною органом поділилася його бабуся.

Текст публікації Олега Самчука:

"Льодовиковий період" в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати "миготливу аритмію". Нова для Львова операція називається "кріоабляція". Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів, який вбив хворі ділянки серця.

Чому це важливо? Миготливав аритмія – головна причина виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя іде імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400 – 500 разів на хвилину за норми - 50-60! Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно в 5 разів вищий ризик виникнення інсультів. З "миготливою аритмією" живуть до 800 тисяч українців. Раніше вони не мали шансу одужати, бо хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки "кріоабляціям" у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%!

Першим цей шанс отримав львів’янин, який хворів із 2018 року. Його ситуація особлива: чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт.

Наразі ця небезпека позаду. Після нього "кріоабляції" виконано ще двом пацієнтам.