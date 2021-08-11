Пацієнт – 20-річний хлопець, який отримав складні переломи нижніх кінцівок та нейротравму під час ДТП. На жаль, лікарі тоді не діагностували йому перелом нижньої щелепи.

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Відсутність лікування цієї травми призвело до сумних наслідків. Вже за декілька років пацієнт не міг широко відкрити рота, йому було важко жувати й він не міг спати вночі.

До Лікарні швидкої допомоги пацієнт звернувся з ускладненням після невдалого попереднього лікування. У хлопця розвинулось хронічне захворювання суглобів із практично цілковитою їхньою нерухомістю. Точний діагноз – деформуючий остеартроз лівої та кістковий анкілоз правої суглобової головки.

Як проводилась операція

Після попередньої консультації фахівці провели ортодонтичну підготовку до складної операції. Для цього виготовили ортогнатичний план в лабораторії Eurosplint та протези індивідуальних суглобів.

12 годин команда медиків проводила складне поєднане хірургічне втручання: бімаксилярну ортогнатію з геніопластикою та артропластику сронево-нижнєщелепових суглобів. Їхня мета – повернути щелепи у правильне положення та відновити деформовані суглоби!,

– йдеться в повідомленні.

Спеціалісти усунули розростання кісткової тканини, яка завада при відкриванні рота, розташували спочатку скронево-нижньощелепові суглоби, а потім висунули наперед верхні щелепи та підборіддя.

Результат операції

Вигляд обличчя хлопця змінився вже за декілька днів.

Тепер пацієнт забуде про постійний дискомфорт та не відчуватиме труднощів рухах щелепою.



Фото пацієнта до та після операції / Фото Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова