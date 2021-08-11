Львівські медики провели першу в Україні реконструкцію обличчя: фото до та після
Медики Лікарні швидкої допомоги міста Львова провели складну поєднану ортогнатично-артропластичну операцію з реконструкції обличчя. Це перша така операція в Україні.
Пацієнт – 20-річний хлопець, який отримав складні переломи нижніх кінцівок та нейротравму під час ДТП. На жаль, лікарі тоді не діагностували йому перелом нижньої щелепи.
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Відсутність лікування цієї травми призвело до сумних наслідків. Вже за декілька років пацієнт не міг широко відкрити рота, йому було важко жувати й він не міг спати вночі.
До Лікарні швидкої допомоги пацієнт звернувся з ускладненням після невдалого попереднього лікування. У хлопця розвинулось хронічне захворювання суглобів із практично цілковитою їхньою нерухомістю. Точний діагноз – деформуючий остеартроз лівої та кістковий анкілоз правої суглобової головки.
Як проводилась операція
Після попередньої консультації фахівці провели ортодонтичну підготовку до складної операції. Для цього виготовили ортогнатичний план в лабораторії Eurosplint та протези індивідуальних суглобів.
12 годин команда медиків проводила складне поєднане хірургічне втручання: бімаксилярну ортогнатію з геніопластикою та артропластику сронево-нижнєщелепових суглобів. Їхня мета – повернути щелепи у правильне положення та відновити деформовані суглоби!,
– йдеться в повідомленні.
Спеціалісти усунули розростання кісткової тканини, яка завада при відкриванні рота, розташували спочатку скронево-нижньощелепові суглоби, а потім висунули наперед верхні щелепи та підборіддя.
Результат операції
- Вигляд обличчя хлопця змінився вже за декілька днів.
- Тепер пацієнт забуде про постійний дискомфорт та не відчуватиме труднощів рухах щелепою.
Фото пацієнта до та після операції / Фото Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова