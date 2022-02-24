Ляшко про запаси крові в Україні
Зокрема, міністр охорони здоров'я зазначив, що крові, її компонентів, а також лікарських засобів в системі охорони здоровя достатньо, запаси сформовані. Про це він повідомив на брифінгу, 23 лютого, повідомляє 24 канал.
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Він також закликав українців ставати донорами.
Можемо сказати, що все ок, але я хотів би звернутися до всіх – закликаю всіх здавати кров та промотувати донорство, незалежно від того, яка ситуація навкруги. Я теж 2 – 3 рази на рік здаю кров, для того, щоб рятувати життя,
– сказав Ляшко
Львів'ян просять здавати кров для можливих потреб ЗСУ
Джерело: ЛОДА
У львівському обласному центрі служби крові закликали здавати кров. Такий заклик оприлюднили на сторінці Львівської обласної держадміністрації. Там зазначили, що допомогти може кожен на своєму місці.
Війна – це не лише фронт. Війна це також і тил!,
– мовитсья у повідомленні.
Тож у "час сьогоднішніх випробувань" закликали здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові. Він розташований за адресою: місто Львів, вулиця Пекарська, 65.
"Тільки спільна дія всіх громадян зупинить агресора. Так переможемо!", – наголосили в ЛОДА.
Центр крові закликав і вінничан здати кров для потреб ЗСУ
Здати кров можна у Вінницькому обласному центрі крові, який знаходиться по вулиці Пирогова, 48.
Графік роботи: понеділок – п'ятниця 08:00 – 14:30. Номери телефону: 067-492-00-34, (0432) 55-15-85.
Хто може бути донором крові
- Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань.
- За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними і вірусними захворюваннями.
- Напередодні ввечері здачі крові донор не повинен вживати жирну, смажену та гостру їжу, копчені та молочні продукти, яйця.