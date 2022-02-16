У Львові у 11-річної дівчинки коронавірус спричинив параліч

У Львові у 11-річної дівчинки почали відмовляти руки і ноги після перенесеного коронавірусу. Перебіг захворювання у дитини був легким, із симптомів була лише втрата нюху та смаку.

Почали відмовляти руки й ноги

Втім, за кілька тижнів у дитини з'явився сильний головний біль, затерпання та слабкість у ногах та руках – дівчинка не могла тримати навіть виделку.

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Дівчинку терміново госпіталізували одразу в реанімацію Дитячої лікарні, де вона провела два тижні.

Що це за ускладнення

Лікарі встановили діагноз – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.

Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, під час якого вражаються рухова та чутлива здатність.

Очевидно, що коронавірус запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм.

Дівчина одужала

Стан дівчинки вдалося стабілізувати, два тижні вона пробула у реанімації і місяць у неврологічному відділенні. Соломії довелося заново вчитися сидіти і ходити

Наразі, після останнього огляду, медики відзначили, що хвороба відступила, розвиток ускладнення призупинено, рухливість відновлено.