У Львові бракує вакцин проти коронавірусу: Садовий запропонував зміну протоколу вакцинації

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в області не вистачає вакцин проти коронавірусу. Саме тому вакцинація йде повільними темпами.

Скільки вакцин отримав Львів

В ефірі радіостанції Люкс FM Андрій Садовий сказав, Львівська область отримала 42 тисячі доз вакцини. Дані пресслужби Львівської міської ради.

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42 тисячі доз вакцин дозволяють вакцинувати 21 тисячі людей.

Але оскільки потрібно по 2 дози на людину, то вони охоплять лише 21 тисячу людей. Ми маємо 10 мобільних бригад, які проводять щеплення,

– розповів Садовий.

Зміна протоколу вакцинації

За його словами, в Україні варто змінити протокол вакцинації, зокрема імунізувати усіх медичних працівників, але не лише тих, що працюють з ковідними хворими.

Зараз це виглядає дивно, що мобільні групи приїжджають у лікарню вакцинувати тих, хто працює з хворими на COVID-19, але не вакцинують лікарів, що працюють поруч з ними,

– обурився Андрій Садовий.

Він також зауважив, що сьогодні всі медики так чи інакше стикаються з коронавірусом, тому слід вакцинувати всіх медиків, всіх працівників освіти та всіх комунальників.

За словами Андрія Садового, він уже говорив про це з міністром охорони здоров'я, а той своєю чергою обіцяв збільшити кількість вакцин.

Зверніть увагу! У Львові складна епідеміологічна ситуація, у місті від сьогодні, 19 березня вводять жорсткі карантинні обмеження, які триватимуть тиждень, до 28 березня. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.

За минулу добу у Львівській області коронавірус підтвердили 1 140 людям. Від початку епідемії на COVID-19 захворіли понад 91 тисяча мешканців області. Померли від ускладнень хвороби 2,5 тисячі людей.

Актуально про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що країна перейшла до 2 етапу вакцинації, тобто з наступного тижня вакцинацію розпочнуть у стаціонарах.

Найближчим часом МОЗ очікує на ще одну партію вакцин від AstraZeneca, а саме 1,5 мільйона. Також в країну має надійти партія американських вакцин Novavax, яку розробив Sinovac Biotech – 10 мільйонів доз.

За даними МОЗ, за минулу добу вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч людей. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу