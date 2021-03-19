У Львові бракує вакцин проти коронавірусу: Садовий запропонував зміну протоколу вакцинації

Джерело:24 канал
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в області не вистачає вакцин проти коронавірусу. Саме тому вакцинація йде повільними темпами.
В ефірі радіостанції Люкс FM Андрій Садовий сказав, Львівська область отримала 42 тисячі доз вакцини. Дані пресслужби Львівської міської ради.
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42 тисячі доз вакцин дозволяють вакцинувати 21 тисячі людей.
Але оскільки потрібно по 2 дози на людину, то вони охоплять лише 21 тисячу людей. Ми маємо 10 мобільних бригад, які проводять щеплення,
– розповів Садовий.
За його словами, в Україні варто змінити протокол вакцинації, зокрема імунізувати усіх медичних працівників, але не лише тих, що працюють з ковідними хворими.
Зараз це виглядає дивно, що мобільні групи приїжджають у лікарню вакцинувати тих, хто працює з хворими на COVID-19, але не вакцинують лікарів, що працюють поруч з ними,
– обурився Андрій Садовий.
Він також зауважив, що сьогодні всі медики так чи інакше стикаються з коронавірусом, тому слід вакцинувати всіх медиків, всіх працівників освіти та всіх комунальників.
За словами Андрія Садового, він уже говорив про це з міністром охорони здоров'я, а той своєю чергою обіцяв збільшити кількість вакцин.
Зверніть увагу! У Львові складна епідеміологічна ситуація, у місті від сьогодні, 19 березня вводять жорсткі карантинні обмеження, які триватимуть тиждень, до 28 березня. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.
За минулу добу у Львівській області коронавірус підтвердили 1 140 людям. Від початку епідемії на COVID-19 захворіли понад 91 тисяча мешканців області. Померли від ускладнень хвороби 2,5 тисячі людей.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу