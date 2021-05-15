У Львові та Києві відкривають центри вакцинації: хто зможе отримати щеплення

Одразу у двох великих містах України – Львові та Києві – відкриють перші центри вакцинації. У них щеплюватимуть тих, хто записався у лист очікування вакцинації у застосунку "Дія".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Важливо Порушники мають відповісти, – Ляшко обурився через вакцинацію поза чергою

Він зазначив, що спершу вакцинальні центри відкриватимуться у містах-мільйонниках. Вакцинацію в них проходитимуть усі, хто записався у лист очікування вакцинації у застосунку "Дія".

У понеділок – вівторок (17 – 18 травня – 24 канал) ми отримаємо перші регіони, які будуть готові відкривати. Алгоритм для них був затверджений у п'ятницю оперативним штабом,

– зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що очікується відкриття перших центрів у Києві та Львові. Під локацію для вакцинального центру повинні бути обрані локації з великою площею, наприклад, виставкові центри.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почнуть на вихідних вакцинувати усіх, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія". Він додав, що українці можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень найближчим часом.

Вакцинація в Україні: яка зараз ситуація

Раніше уряд підготував "дорожню карту" вакцинації, яка складається з 5 етапів. Її мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

Наразі в Україні першочергово вакцинують найбільш уразливі групи населення. Серед них:

медики та працівники закладів охорони здоров'я;

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;

учасники Операції Об'єднаних сил на Сході України;

соціальні працівники та священнослужителі;

олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

освітяни, які залучені до проведення ЗНО;

співробітники патрульної поліції, ДСНС та прикордонники;

люди віком від 65 років.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу