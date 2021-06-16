Крім серця, медики пересадили нирку від неродинного донора. Останні роки у обласній лікарні проводили пересадки нирок лише від родинного донора, а серце там пересадили вперше.

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Родина донора дала згоду на забір органів – серця і нирок. Реципієнтів обрала єдина державна система трансплантації.

Їх доставили до обласної лікарні, де і провели трансплантацію. Ще одну нирку після вилучення віддали лікарні швидкої допомоги, де також провели трансплантацію.

Як тривала операція

Операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Нове серце отримав 44-річний чоловік з Львівщини. Він мав супутнє захворювання, а саме легеневу гіпертензію. Стан чоловіка важкий, але лікарі фіксують позитивну динаміку.

"Усі судини, які йдуть в серце – це легеневі вени, це верхня, нижня порожниста вена і судини, які виходять з серця – це легенева вена і аорта вшиваються окремо, ізольовано. Це дає можливість зменшити кількість тканин реципієнта. Метод вважається таким, який є найменш потенційним для відторгнення органу", – сказав кардіохірург Львівської обласної лікарні Дмитро Бешлей.

Нирку пересадили 40-річному пацієнту з Волинської області.

"Пацієнт один з найважчих з тих, хто готувалися до пересадки. Молодий пацієнт, хоча він має низку супутніх захворювань. На сьогодні він стабілізований, досить в непоганому стані", – додав завідувач кафедри хірургії Львівського медичного університету Ігор Кобза.