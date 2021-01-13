Через 2 дні після свого народження немовля опинилося на операційному столі. Пухлина займала майже 40% тіла новонародженої дівчинки.

У дитини куприкову тератому виявили ще тоді, коли вона перебувала в утробі матері. Діагноз встановили, коли мати дівчинки перебувала на 20 тижні вагітності. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Це перша дитина у сім'ї, тож до переживань про перше батьківство наклались й інші серйозні труднощі. Батькам запропонували викликати штучні пологи на 6 місяці вагітності. Але батьки відмовились від цієї пропозиції та почали шукати інших лікарів.

Для нас це був такий стрес, адже до 20 тижнів вагітності на УЗД не бачили жодних вад. Ми консультувалися у багатьох лікарів і у своєму місті під Києвом, і в Києві, але вони сказали, що єдиний вихід у нашому випадку – штучні пологи. Але ми не могли на таке погодитися. Через Інтернет знайшли лікаря у Львові, Галину Курило, яка оперує дітей з тератомами і написали їй. Вона дуже швидко нам відповіла і порадила приїжджати до Львова.

– розповіла виданню ZAXID.NET мати дівчинки.

Дитина народилася через кесарів розтин на Святвечір, 6 січня. Пологи приймали у Львівському обласному перинатальному центрі.

При появі на світ немовля важило 3 900 грамів, але значну частину її тіла займала пухлина. Завідувачка II хірургічного відділення львівської міської дитячої лікарні Галина Курило розповіла, що зазвичай таких дітей оперують після того, як вони трішки зміцніють. Але у цьому випадку тягнути час було ризиковано. Оболонки тератоми були дуже розтягнуті й ній почали з’являтися великі некрозні плями. Якби дитину швидко не прооперували, вона могла б загинути від інфікування крові.

Як проводилась операція

Реанімобілем дівчинку перевезли до львівської міської дитячої лікарні й оперували 9 січня. Операція тривала 2,5 години.

Тератома була дуже глибокою й доходила аж до поперекового відділу хребта. Лікарям потрібно було акуратно відділити всі судини, які потрібні дитині для подальшого нормального розвитку й ті, які пов’язані з тазовими органами, нирками, поперековим відділом хребта тощо. А всі інші – видалити. Це було досить складно, адже у недоношеної крихітної дитини судини дуже дрібні. Важливо було й не пошкодити нерви. Львівські хірурги успішно виконали цю ювелірну роботу.

Після цього дитячі хірурги одразу виконали дівчинці пластику. Місце, де була тератома, замінили місцевими тканинами. На це пішло багато часу, але результатом роботи хірурги залишилися задоволені.

Після операції вага дівчинки виявилась 2 500 грамів, а пухлини – 1 400 грамів.

Дитина ще перебуває у реанімації – її організм негативно реагує на різку втрату ваги. Але лікарі роблять усе необхідне.

Нині немовля вже самостійно дихає, їсть грудне молоко, у неї нормально працює шлунково-кишковий тракт. 14 січня дівчинку переведуть з реанімації у відділення, де продовжать її виходжувати.